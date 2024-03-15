Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни

Близько сотні фермерів заблокували порти у Бельгії у четверг і очікується продовження акцій протесту

Фермери проводять акції протесту у великих портах Бельгії, пишуть бельгійські ЗМІ. Десятки тракторів з'їхалися до портів Антверпена, Зебрюгге та Гента, створивши перешкоди для руху будь-якого транспорту в їхньому районі.

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В адміністрації портів раніше заявили, що притягнуть протестувальників до відповідальності за збитки.

Як пише видання L'Echo, блокуючи доступ до портів, об'єднання Сила оборони фермерів (FDF) і Verenigde Jonge Landbouwers мають намір «вказати пальцем» владі на промисловість як на основне джерело викидів азоту. На думку FDF, уряд нідерландів націлюється на неправильну мету, зосереджуючи свою політику зменшення азоту (газу, який у надто великих кількостях забруднює ґрунт) на сільському господарстві, а не на промислових підприємствах які впливають найбільше.

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Раніше цього року у багатьох європейських країнах пройшли протести фермерів, які виступають проти підвищення податків та зростання цін, зокрема на паливо для сільськогосподарської техніки, жорстких екологічних установок ЄС відповідно до європейського «зеленого курсу», а також проти імпорту дешевої сільгосппродукції з третіх країн.

Нагадаємо, що про «зелений курс» об'єднана Європа дізналася наприкінці 2019 року, коли Єврокомісія прийняла десять пріоритетів. Останні передбачають перегляд багатьох нормативних актів, дія яких впливає на клімат. Акти стосуються сільського господарства, біорізноманіття та створення економіки замкнутого циклу, тобто до 2050 року Європа має стати екологічно нейтральною.

До слова, Єврокомісія має намір виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський. Зокрема, зазначив Войцеховський, ці заходи передбачають повну відмову від обов'язкового утримання «під паром» (йдеться про збереження певних територій незасіяними – «Главком») чотирьох відсотків земельних угідь. При цьому фермери матимуть змогу продовжити тримати землю «під паром», і за це вони отримуватимуть винагороди.

Тим часом, протести фермерів у Польщі тривають уже не перший тиждень. Але виявляється, нова програма ЄС «зелений курс» може вдарити не лише по вирощуванню зернових культур, а й по виробникам цукрових буряків, які вимагають змін на законодавчому рівні.