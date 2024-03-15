Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни
Незадоволені фермери спричинили затримку відвантажень в порту міста Гент
фото: Belga

Близько сотні фермерів заблокували порти у Бельгії у четверг і очікується продовження акцій протесту

Фермери проводять акції протесту у великих портах Бельгії, пишуть бельгійські ЗМІ. Десятки тракторів з'їхалися до портів Антверпена, Зебрюгге та Гента, створивши перешкоди для руху будь-якого транспорту в їхньому районі.

В адміністрації портів раніше заявили, що притягнуть протестувальників до відповідальності за збитки.

Як пише видання L'Echo, блокуючи доступ до портів, об'єднання Сила оборони фермерів (FDF) і Verenigde Jonge Landbouwers мають намір «вказати пальцем» владі на промисловість як на основне джерело викидів азоту. На думку FDF,  уряд нідерландів націлюється на неправильну мету, зосереджуючи свою політику зменшення азоту  (газу, який у надто великих кількостях забруднює ґрунт) на сільському господарстві, а не на промислових підприємствах які впливають найбільше.

Раніше цього року у багатьох європейських країнах пройшли протести фермерів, які виступають проти підвищення податків та зростання цін, зокрема на паливо для сільськогосподарської техніки, жорстких екологічних установок ЄС відповідно до європейського «зеленого курсу», а також проти імпорту дешевої сільгосппродукції з третіх країн.

Нагадаємо, що про «зелений курс» об'єднана Європа дізналася наприкінці 2019 року, коли Єврокомісія прийняла десять пріоритетів. Останні передбачають перегляд багатьох нормативних актів, дія яких впливає на клімат. Акти стосуються сільського господарства, біорізноманіття та створення економіки замкнутого циклу, тобто до 2050 року Європа має стати екологічно нейтральною.

До слова, Єврокомісія має намір виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський. Зокрема, зазначив Войцеховський, ці заходи передбачають повну відмову від обов'язкового утримання «під паром» (йдеться про збереження певних територій незасіяними – «Главком») чотирьох відсотків земельних угідь. При цьому фермери матимуть змогу продовжити тримати землю «під паром», і за це вони отримуватимуть винагороди.

Тим часом, протести фермерів у Польщі тривають уже не перший тиждень. Але виявляється, нова програма ЄС «зелений курс» може вдарити не лише по вирощуванню зернових культур, а й по виробникам цукрових буряків, які вимагають змін на законодавчому рівні

Читайте також: Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
Теги: фермерство клімат Єврокомісія експорт Європа промисловість зерно правила Нідерланди фермер Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роскосмосу не вдалося виконати державний план щодо космічних пусків у 2023 році
Санкції працюють? Поточні втрати Росії
19 лютого, 21:40
Юрій Риженков, генеральний директор Групи «Метінвест»
Перехід до зеленої металургії потребуватиме активного використання штучного інтелекту – глава «Метінвесту»
Вчора, 18:16
Українські солдати їдуть на бронемашині на передовій біля Бахмута, 13 серпня 2023 року
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України Світова преса
20 лютого, 14:50
Фермери по всій Європі, в тому числі в Польщі, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, активізували протести через «Зелену угоду»
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
22 лютого, 19:24
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
27 лютого, 06:50
Торговий представник України: «За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась»
Україна та Польща обговорили деблокаду кордону
28 лютого, 18:45
Китай забезпечив поставки кукурудзи, сорго та ячменю від різних постачальників, включаючи Україну
Зернова криза в Україні. Видання Bloomberg пояснило, у чому зиск Китаю
4 березня, 10:10
Серед основних вимог протестувальників – скасування «зеленої угоди» та обмеження імпорту агропродовольчої продукції
Польські фермери влаштують новий протест на кордоні з Україною
5 березня, 16:44
Заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають «занепокоєння»
Європа має бути готовою до виходу США з НАТО – The Telegraph
9 березня, 21:55

Економіка

Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни
Фермери у Бельгії блокують найбільші порти країни
Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості
Євросоюз шукає варіанти підтримки власної оборонної промисловості
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Стало відомо, коли Євросоюз розгляне передачу заморожених активів РФ
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
Rheinmetall повідомив, скільки заводів планує відкрити в Україні
Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»
Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер»
У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка
У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
28K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
7800
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
6510
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6039
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
5296
Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua