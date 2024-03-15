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Пентагон підтвердив особисту участь Остіна в наступному «Рамштайні»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон підтвердив особисту участь Остіна в наступному «Рамштайні»
Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу для обговорення питань України й різних проблем безпеки
фото з відкритих джерел

Засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині

Міністр оборони США Ллойд Остін особисто візьме участь в очному засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться в Німеччині наступного тижня. Про це заявила на брифінгу заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.  

«У понеділок міністр оборони Остін відбуде до Німеччини, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун проведуть 20-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн», – зазначила представниця Пентагону.

Вона також зауважила, що на засіданні очікується участь міністрів оборони та високопоставлених військових керівників із близько 50 країн.

Учасники «Рамштайну» обговорять продовження війни в Україні та подальшу підтримку українського народу.

Як повідомлялося, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Повідомлялося, що Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу для обговорення питань України й різних проблем безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США.

Попереднє, 19-те, засідання, що відбувалося у фрорматі онлайн, пройшло 14 лютого. На ньому обговорили питання посилення протиповітряної оборони, артсистем і дронів, повідомляв міністр оборони України Рустем Умєров. Також йшлося про надання винищувачів F-16 для України.

Також Головнокомандувач Олександр  Сирський вперше взяв участь у попередньому засіданні «Рамштайн».

Нагадаємо, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду. 9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Теги: Ллойд Остін Пентагон

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