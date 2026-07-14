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Напав через українську мову? Поляк переплутав співвітчизника з українцем

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Напав через українську мову? Поляк переплутав співвітчизника з українцем
У Польщі чоловік напав на поляка, сприйнявши його за українця
фото: europortal.biz.ua

Нападник жорстоко побив чоловіка, вимагав залишити Польщу та, за даними поліції, міг помилково сприйняти його за громадянина України

У польському місті Лодзь невідомий чоловік жорстоко побив місцевого жителя, ймовірно, сприйнявши його за українця. Постраждалий отримав серйозні травми, а поліція розшукує нападника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Інцидент стався 11 липня в центрі Лодзі на проспекті Пілсудського. За інформацією поліції, потерпілий розмовляв телефоном, коли повз нього проходив невідомий чоловік. Нападник раптово вдарив його, після чого почав ображати та заявляти, що йому «не місце в Польщі».

Як повідомляє RMF24, зі свідчень потерпілого випливає, що нападник вирішив, ніби перед ним українець. «Зі свідчень потерпілого поляка випливає, що нападник напав на нього, бо вирішив, що той – українець. Потерпілий отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. Нападник також ображав його, натякаючи, що йому не місце в Польщі», – зазначає видання.

За словами представника міського управління поліції Лодзі Максиміліана Ясяка, зловмисник двічі вдарив чоловіка по голові. Потерпілого госпіталізували з травмами носа та щелепи. Після надання медичної допомоги він звернувся до правоохоронців із заявою.

Наразі поліція аналізує записи камер відеоспостереження, встановлених у районі нападу, а також закликає очевидців події надати інформацію, яка може допомогти встановити особу нападника. Обставини інциденту та мотиви зловмисника продовжують з'ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у польському місті Бельсько-Бяла затримали чоловіка, який публічно ображав українських дівчат в автобусі. За даними місцевих ЗМІ, він називав дітей образливими словами та принижував їх через українське походження. Згодом з'ясувалося, що чоловік працював у транспортній компанії.

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Теги: Польща Україна

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