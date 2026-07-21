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РФ поширила новий фейк для ворожнечі між українцями та поляками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ поширила новий фейк для ворожнечі між українцями та поляками
Відео мають усі ознаки постановки
фото: Центр протидії дезінформації

Відео не отримали поширення в українському сегменті соцмереж і циркулюють виключно в російських джерелах

Центр протидії дезінформації зафіксував чергову інформаційну провокацію російських спецслужб, спрямовану на штучне розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

«Ворожі Telegram-канали поширюють постановочні відео, на яких нібито «українські патріоти» топчуть польський прапор. Головна мета фейку – створити хибне враження, що в Україні зростають антипольські настрої», – йдеться у повідомленні.

Центр наголошує, що відео мають усі ознаки постановки: «актори» діють максимально обережно та ховаються у безлюдних місцях, а як «прапор» використовують невеликий шматок тканини чи папір у біло-червоних кольорах.

«Варто зазначити, що подібні відео відповідають типовому почерку російських кураторів, які вербують українців, – новим агентам дають випробувальні прості завдання, на кшталт зняти на камеру наругу над прапором, щоб згодом поступово залучати їх до складніших операцій – реальних диверсій або терактів», – підкреслюється у повідомленні.

За даними Центру, ці ролики не отримали поширення в українському сегменті соцмереж і циркулюють виключно в російських джерелах. Через відсутність реального підґрунтя в Україні ворог змушений вдаватися до ручного фабрикування «доказів».

«Центр неодноразово фіксував спроби Росії дестабілізувати українсько-польські відносини. Зокрема, Москва системно проводить інформаційні операції, щоб вплинути на громадську думку в Польщі та зруйнувати підтримку України», – додається у заяві.

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала фейк про Зеленського й меморіал УПА на Волині. У соцмережах поширюють відео, стилізоване під сюжет France 24, у якому йдеться про нібито підписаний українським лідером указ про будівництво масштабного меморіалу лідерам УПА на Волині. Телеканал такого сюжету не випускав, а сам «указ» – фальшивка.

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Теги: українці Польща фейк пропаганда росія

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