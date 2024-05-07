Спецслужби виявили «прослушки» в приміщенні засідання Ради міністрів Польщі

Рада міністрів Польщі збирається на виїзне засідання в Катовіце, де проходить Європейський економічний конгрес

У Катовіце, де 7 травня мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі, спецслужби знайшли і демонтували пристрої для підслуховування. Про це інформує Reuters.

Як зазначається, у вівторок, 7 травня, Рада міністрів Польщі збирається на виїзне засідання в Катовіце, де проходить Європейський економічний конгрес. Перед початком засідання уряду приміщення ретельно обшукали, – як виявилося, що спецслужби знайшли пристрої для підслуховування.

«Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів», – повідомив у соціальних мережах Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб.

Добжинський також додав, що «служби проводять подальшу діяльність у цій справі».

Раніше повідомлялося, що в одному з лімузинів, які належать канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, виявлено датчик стеження. Виявилося, що цей автомобіль міг їздити з датчиком кілька місяців, він неодноразово включався до складу президентської автоколони, зокрема під час його поїздок до України.

Сам Дуда не скористався цим автомобілем. Повідомляється, що датчик виявили під час перевірки всіх машин канцелярії на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також повідомлялося, що у кабінеті колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було знайдено «прослушку».