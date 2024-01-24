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Шмигаль зустрівся з Фіцо в Ужгороді: перші подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шмигаль зустрівся з Фіцо в Ужгороді: перші подробиці
За словами українського прем’єра, на порядку денному − двосторонні відносини України та Словаччини
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог

Сьогодні, 24 січня, в Ужгороді проходить зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це голова уряду повідомив у Telegram.

«Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив», – повідомив він.

Шмигаль додав, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо  сьогодні, 24 січня. За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Зазначимо, посол України у Словаччині Мирослав Кастран в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.

Теги: Словаччина Денис Шмигаль

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