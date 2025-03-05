Не аплодують та не підводяться: реакція демократів на виступ Трампа

«Я не можу зробити демократів щасливими», – каже Трамп

Президент США Дональд Трамп звертається до американських законодавців у Конгресі. Він розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

Перші прояви протесту від демократів розпочались ще тоді, як Трамп переступив поріг зали засідань. Коли перші конгресмени зустрічали його в залі і про щось йому говорили, позаду нього стояла конгресвумен з табличкою «Це не нормально».

Конгресвумен з табличкою «Це не нормально» позаду Трампа фото: Reuters

Коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон.

Він закликав конгресменів зберігати порядок в залі Капітолію. Конгресмена Ела Гріна за гучні вислови вже вивели з зали засідань.

BREAKING: Speaker Johnson directs the Sergeant at Arms to escort Democratic Rep. Al Green out of the House chamber during President Trump's address to Congress after Green repeatedly interrupted the president. pic.twitter.com/mTNEOl1XHR — Fox News (@FoxNews) — Fox News (@FoxNews) March 5, 2025

Згодом Грін сказав журналістам, що працює над статтями про імпічмент Трампа: «Цей президент непридатний, він не повинен займати посаду».

Грін мовчки залишив залу Капітолію фото: Reuters

«Я не можу зробити демократів щасливими», – каже Трамп.

Більшість демократів одягнули рожеві елементи одягу, ймовірно, на знак протесту. Вони тримають у руках таблички з написами «Брехня». Також вони використовують фразу «Маск краде».

Демократи не підводяться, коли паралельно встають інші конгресмени, та не аплодують Трампу. Ба більше, вони не супроводжували оплесками Меланію Трамп, коли вони заходила до зали засідань.

Декілька демократів встали та вийшли із зали під час виступу президента Трампа. На футболці одного з конгресменів, який вийшов із зали засідань, було написано «Тут живуть не тільки королі».

До слова, раніше Трамп у соцмережі написав: «Хай живе король», так він прокоментував вирішення проблеми заторів у Нью-Йорку.

«Главком» публікує трансляцію звернення американського лідера Трампа. Подію наживо з перекладом українською транслює «Голос Америки».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Вчора, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.