США хочуть вчетверо збільшити виробництво снарядів для України

Міноборони Сполучених Штатів розповіло про амбітні плани до кінця 2025 року

Міністерство оборони США планує до кінця 2025 року вчетверо збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155-мм, які постачаються до України. Про це повідомив помічник міністра армії Сполучених Штатів із закупівель Дуглас Буш, інформує Bloomberg.

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За його словами, поставки до України протитанкових ракет «Джавелін» та зенітних ракет «Стінгер», а також гаубиць та боєприпасів виснажили американські запаси, а також продемонструвавши відсутність стійкості США. Буш додав, що цей тривожний сигнал спонукав Пентагон вкласти мільярди доларів у розширення промислового потенціалу США.

«Із $3,4 млрд, виділених за контрактом на розвиток промисловості, три четвертих, або $2,5 млрд, підуть на збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів», – заявив помічник міністра.

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За словами Буша, США зможуть збільшити виробництво з 28 тис снарядів до 36 тис на місяць, а потім з 48 тис до 57 тис снарядів на місяць. Він додав, що на початку 2025 року галузь має «переломити ситуацію» і вийти на рівень 80 тис снарядів на місяць, а до кінця цього року досягти мети в 100 тис снарядів.

Нагадаємо, сім країн Європейського союзу замовили боєприпаси для ЗСУ в рамках програми закупівель ЄС, щоб допомогти Україні поповнити виснажені запаси. Зазначається, що замовлення, розміщені в рамках контрактів, укладених Європейським оборонним агентством, стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм. Схему було створено в рамках плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, розпочатого в березні з метою постачання в Україну 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет протягом року.