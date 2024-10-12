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США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони
США допоможуть Ізраїлю відбивати повітряні атаки
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати допоможуть Ізраїлю захиститись від ракетних атак Ірану 

США планують передати Ізраїлю системи протиракетної оборони для захисту від можливих загроз з боку іранських балістичних ракет. Ці системи будуть важливою частиною оборони, враховуючи нестабільну ситуацію в регіоні та загрози з боку Ірану. Дана ініціатива спрямована на посилення безпеки Ізраїлю на тлі ескалації напруженості в регіоні. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12.

Як повідомляє телеканал, системи протиповітряної оборони будуть розміщені на території Ізраїлю, проте їх обслуговуванням займатимуться американські військові. Подібна співпраця між Ізраїлем і США вже мала місце раніше, зазначив телеканал 12.

Метою цього партнерства є підготовка Ізраїлю разом зі США до можливого удару у відповідь з боку Ірану у відповідь на ізраїльську атаку, що відбулася 1 жовтня.

Телеканал не уточнив, які саме системи ППО будуть використані для захисту Ізраїлю.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном в жовтні 2024 року загострився після того, як 1 жовтня Іран здійснив ракетний удар по території Ізраїлю. Цей удар був відповіддю на вбивства високопоставлених іранських військових і лідерів підтримуваних Тегераном угруповань, включно з генералом Корпусу вартових Ісламської революції. У відповідь на це Ізраїль пригрозив провести точну і руйнівну контратаку.

Ізраїль вже розглядав різні варіанти удару по Ірану, а також готувався до ймовірної відповіді Тегерана. Паралельно з цим в Ірані деякі політичні діячі закликали до перегляду ядерної доктрини країни, натякаючи на можливість розробки ядерної зброї як засобу стримування Ізраїлю. Однак такі рішення все ще перебувають на розгляді у верхівки іранської влади, а політика Ірану щодо ядерної зброї залишається незмінною, принаймні офіційно.

Ситуація є особливо небезпечною через те, що Іран також активно підтримує угруповання, такі як ХАМАС і Хезболла, які ведуть війни проти Ізраїлю в регіонах Гази та Лівану, що додатково підвищує ризик розширення конфлікту.

Теги: Ізраїль політика військові ХАМАС системи ППО

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