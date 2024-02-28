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Лідер республіканців у Сенаті США залишить посаду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лідер республіканців у Сенаті США залишить посаду
Макконелл є найтривалішим в історії лідером парламентської групи в Сенаті
фото з відкритих джерел

Мітч Макконелл оголосив у Сенаті, що з листопада планує залишити посаду лідера республіканської меншості

Лідер республіканців у Сенаті Конгресу США Мітч Макконелл оголосив, що планує йти з цієї посади у листопаді 2024 року. Про це повідомляє Cnbc.

Мітч Макконелл у середу оголосив у Сенаті, що з листопада планує залишити посаду лідера республіканської меншості у цій палаті, але збереже за собою мандат. Своє рішення він пояснив, серед іншого, складним періодом для своєї родини.

82-річний Макконелл є найтривалішим в історії лідером парламентської групи в Сенаті: він перебував на цій посаді 17 років. Його повноваження як сенатора завершуються у січні 2027 року.

Минулого року траплялось кілька випадків, коли Макконелл завмирав на тривалий час посеред промови. Це спричинило обережні обговорення про те, наскільки вік і стан здоров’я дозволяють йому далі виконувати посадові обов’язки. 

Макконелл у досить прохолодних відносинах із колишнім президентом Дональдом Трампом, який з високою ймовірністю знову стане кандидатом республіканців на майбутніх виборах.

Трамп називав Макконелла «старим вороном», а він нібито задумувався про те, щоб проголосувати за засудження Трампа під час спроби оголосити йому імпічмент за роль у заворушеннях під Капітолієм в січні 2021 року.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

До слова, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що Україні варто збільшити допомогу, зокрема артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання.

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Теги: США Сенат США Дональд Трамп

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