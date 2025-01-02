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Біля берегів Італії потонув човен з мігрантами: є загиблі та зниклі безвісти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Біля берегів Італії потонув човен з мігрантами: є загиблі та зниклі безвісти
Тих, хто вижив, доставили на Лампедузу, вони розповіли, що серед зниклих п'ять жінок і троє дітей
фото ілюстативне: Valeria Ferraro – Anadolu Agency

Морський міграційний шлях між Африкою та Європою є одним з найнебезпечніших у світі

Біля берегів Італії потонув човен з мігрантами. Сім мігрантів були врятовані, але щонайменше 20 вважаються зниклими безвісти. Про це заявив в середу мер італійського острова Лампедуза, повідомляє Reuters.

Серед врятованих був 8-річний сирійський хлопчик, який сподівався приєднатися до свого батька, що живе в Німеччині. У небезпечній подорожі його супроводжувала мати, але її ніхто не бачив з тих пір, як у вівторок затонув човен.

Тих, хто вижив, доставили на Лампедузу, вони розповіли, що серед зниклих п'ять жінок і троє дітей. «Вони не допливли до берега. Усвідомлення того, що ці бідолашні душі були так близько, але не змогли зробити це, ще більше розбиває серце», – сказав мер Філіппо Манніно.

Невеликий човен відплив з лівійського міста Зувара пізно ввечері в понеділок, але рано вранці у вівторок потрапив у скрутне становище і перекинувся. Тіла загиблих поки що не знайдено.

За даними Міжнародної організації з міграції, морський міграційний шлях між Африкою та Європою є одним з найнебезпечніших у світі: з 2014 року в центральному Середземномор'ї зникли безвісти або загинули майже 24,5 тис. мігрантів. Більшість цих смертей сталися на човнах, які відпливли з Лівії та Тунісу.

У 2024 році було зафіксовано близько 66 320 мігрантів, які висадилися на берег, порівняно з 157 651 у 2023 році та 105 131 у 2022 році.

Нагадаємо, нова оцінка числа іммігрантів, опублікована 28 листопада Бюро національної статистики Британії, змусила провідних політиків країни робити гучні заяви та давати пресконференції. З'ясувалося, що останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік. Про це пише BBC.

Бюро національної статистики (БНС) оголосило, що переглянуло свою оцінку сальдо міграції, тобто різниці між тими, хто прибув і поїхав, і тепер вважає, що з червня 2022 року до червня 2023 року це сальдо склало 906 тис. осіб. Приїхали до Британії приблизно 1,3 млн. осіб, поїхали – 414 тис. 

Так, у суботу, 5 жовтня, Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.

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Теги: мігранти море Європа

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