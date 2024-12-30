Путін зобов’язав нелегальних мігрантів покинути РФ до квітня 2025 року

Путін вирішив не депортувати мігрантів, які уклали контракт із Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ згідно з яким нелегальні мігранти, що перебувають у Росії, зобов'язані врегулювати свій статус або покинути територію країни до 30 квітня 2025 року. Про це йдеться на офіційному порталі правових актів.

Серед вимог до нелегальних мігрантів, які хочуть залишитися на території Росії, зазначено, що вони мають здати біометричні дані та пройти медичний огляд на наркотики, наявність інфекційних захворювань і вірусу імунодефіциту людини. Вони також зобов'язані скласти тест на знання російської мови, історії Росії та її законів, а також погасити наявні заборгованості. Не повинно бути підстав для анулювання патенту, дозволів на роботу або тимчасове проживання, а також посвідки на проживання.

Примітно, що Путін вирішив не депортувати мігрантів, які уклали контракт із Міноборони РФ. Зазначається, що до цих мігрантів не будуть виконані ухвалені рішення про депортацію, реадмісію, недозвіл на в'їзд у Росію, небажаність перебування і скорочення термінів тимчасового перебування в країні.

У 2024 році в Росії було ухвалено кілька законів, що посилюють міграційну політику. Один із них вводить механізм обліку мігрантів через реєстр контрольованих осіб для іноземних громадян, які перебувають у Росії без законних підстав. Дані про таких осіб заносять до реєстру з дня незаконного перетину кордону, анулювання візи або посвідки на проживання. З 5 лютого 2025 року в країні вводять міграційний режим висилки. МВС отримає право висилати мігрантів без рішення суду.

Восени Путін підписав кілька законів, які відносять організацію нелегальної міграції до особливо тяжких злочинів. Порушення закону передбачає конфіскацію грошей, цінностей і майна.

Нагадаємо, у Росії, згідно з офіційними даними, на початку вересня 2024 року було зареєстровано 6,2 млн іноземних громадян. На кінець 2023 року цей показник становив 8,5 млн осіб.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа після початку його президентського терміну висилатиме нелегальних мігрантів, чиї діти народилися в США. Обраний президент США планує вислати із країни 1 млн осіб на перших етапах реалізації політики щодо депортації мігрантів.

До слова, Польща планує незабаром завершити спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, щоб зупинити приплив мігрантів