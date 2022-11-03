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США схвалили потенційний продаж Фінляндії зброї на $535 млн

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США схвалили потенційний продаж Фінляндії зброї на $535 млн
У травні Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО
фото з відкритих джерел

Ситуація у сфері безпеки в Європі погіршується

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню приблизно на $535 млн. Про це повідомляє CNN.

Рішення надійшло в той момент, коли Фінляндія очікує схвалення Туреччини та Угорщини на її вступ до НАТО. Рішення Гельсінкі приєднатися до оборонного альянсу спричинене війною Росії проти України – Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 800 миль.

«Ймовірний продаж буде відповідати цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборону перевіреного партнера, який відіграє важливу роль у підтримці стабільності в Європі. Для інтересів США життєво важливо допомагати Фінляндії розвивати та підтримувати потужний потенціал самооборони», – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Фінляндія має намір використовувати ці оборонні вироби та послуги для збільшення своїх національних запасів, зміцнення сухопутної та протиповітряної оборони на північному фланзі Європи.

«Нарощування національних запасів відіграє важливу роль для оборони Фінляндії та стримування через ситуацію, що погіршується у сфері безпеки в Європі», – пояснюється в заяві Держдепу.

Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про це рішення. Законодавчий орган тепер має 30 днів на розгляд потенційної угоди та її можливе блокування.

Раніше Фінляндія заявила, що готова воювати з Росією.

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Теги: росія США НАТО війна Фінляндія

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