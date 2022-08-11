США та ООН закликають демілітаризувати територію навколо Запорізької АЕС

«Обстріли та інші провокації на найбільшій в Європі АЕС можуть призвести до катастрофи»

Сполучені Штати Америки (США) підтримують ідею про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. Про це повідомляє Reuters.

«Битви біля атомної станції небезпечні і безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль. А також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції», – зазначив представник Держдепу США.

Також сьогодні Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити бойові дії біля Запорізької АЕС. Він також просить демілітаризувати периметр навколо станції. Про це повідомляється в заяві генсека. Він зазначив, що обстріли та інші провокації на найбільшій в Європі АЕС можуть призвести до катастрофи.

Гутерріш додав, що атомна станція не може використовуватися як військова база.

«Потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території», – підкреслив генсек.

Глава ООН просить дати доступ експертам МАГАТЕ до станції.

«Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця», – додав Гутерріш.

Нагадаємо, 11 серпня окупанти кілька разів били по Запорізькій атомній станції. Станом на вечір 11 серпня ситуація в промисловій зоні Енергодара, де розташовані підприємства, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Спочатку було зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

До слова, країна-агресорка Росія запросила на сьогодні, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі.

Як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, скликання російською стороною Радбезу ООН через нібито «обстріли» Україною Запорізької атомної електростанції показують, що нахабність агресора, яка сама атакує станцію, не знає меж. Однак ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що від них не буде живого місця.

Як відомо, у МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.