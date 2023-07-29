США виділять Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн

До пакету військової допомоги США входить озброєння і програми навчання для тайванської армії

Вашингтон продовжує підтримувати Тайвань у протистоянні з Китаєм

США оголосили про надання Тайваню пакету військової допомоги у розмірі 345 млн доларів. Ця підтримка спрямується країною на протистояння з Китаєм. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Білого дому.

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Зазначається, що пакет військової допомоги включатиме озброєння, а також програми навчання для тайванської армії. Джерела видання в Пентагоні поінформували, що Вашингтон відправить переносні зенітно-ракетні комплекси, засоби розвідки та спостереження, вогнепальну зброю і ракети.

Відомо, що новий пакет є доповненням до майже 19 млрд доларів, які Тайвань витратить на купівлю винищувачів F-16 та інших основних систем озброєння. Постачанню цієї зброї перешкоджають проблеми з ланцюгом поставок, які виникли під час пандемії COVID-19 і посилилися через спричинений вторгненням Росії в Україну тиск на оборонно-промислову базу.

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«Передача запасів зброї Тайваню зараз, до початку потенційного нападу, є одним із уроків, які США засвоїли з вторгнення Росії в Україну», – заявила на початку цього року заступниця міністра оборони Пентагону Кетлін Хікс.

За її словами, забезпечувати Тайвань допомогою після нападу буде важко, оскільки він є острівною країною.

Водночас Лю Пеньюй, представник посольства Китаю у Вашингтоні, заявив у п'ятницю, що Пекін категорично проти військових зв'язків США з Тайванем.

«США повинні припинити продавати зброю Тайваню і припинити створювати нові фактори, які можуть призвести до напруженості в Тайванській протоці», – зазначив Лю.

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Нагадаємо, на початку липня міноборони Китаю звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн.

Як повідомлялося, Тайвань веде переговори зі США щодо постачання американського озброєння на суму $500 млн.

До слова, у червні Китай провів навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню.