Держборг США досяг історичної позначки
На сьогоднішній день обсяг держборгу США становить $33,044 трлн
Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку $33 трлн. Про це повідомило міністерство фінансів США.
На сьогоднішній день обсяг держборгу США становить $33,044 трлн. За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому – 16 червня – розмір держборгу перевищив позначку $32 трлн. Зазначається, що перевищення позначки в $32 трлн. сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося передпандемічними прогнозами, що відображає трильйони доларів екстрених витрат на подолання наслідків Covid-19 разом із повільним економічним зростанням країни.
Республіканці та демократи висловили стурбованість державним боргом, але жодна з партій не виявила бажання боротися з його найбільшими факторами, такими як витрати на соціальне та медичне забезпечення.
За даними експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може досягти $50 трлн навіть з урахуванням нещодавно прийнятої двопартійної угоди щодо скорочення витрат.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дало змогу запобігти першому в історії США дефолту.
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