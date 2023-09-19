Держборг США досяг історичної позначки

За даними експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може досягти $50 трлн

На сьогоднішній день обсяг держборгу США становить $33,044 трлн

Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку $33 трлн. Про це повідомило міністерство фінансів США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На сьогоднішній день обсяг держборгу США становить $33,044 трлн. За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому – 16 червня – розмір держборгу перевищив позначку $32 трлн. Зазначається, що перевищення позначки в $32 трлн. сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося передпандемічними прогнозами, що відображає трильйони доларів екстрених витрат на подолання наслідків Covid-19 разом із повільним економічним зростанням країни.

Республіканці та демократи висловили стурбованість державним боргом, але жодна з партій не виявила бажання боротися з його найбільшими факторами, такими як витрати на соціальне та медичне забезпечення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може досягти $50 трлн навіть з урахуванням нещодавно прийнятої двопартійної угоди щодо скорочення витрат.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дало змогу запобігти першому в історії США дефолту.