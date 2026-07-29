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Україні доведеться забути про ЄС? Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україні доведеться забути про ЄС? Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ
Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр не припинив блокувати вступ України до ЄС
фото: Reuters

Попри зміну влади в Будапешті, Україна знову не змогла просунутися до членства в Євросоюзі, адже Угорщина заблокувала відкриття наступних переговорних кластерів.

Україна знову зіткнулася з перешкодами на шляху до вступу в Європейський Союз. Попри зміну влади в Угорщині, Будапешт заблокував відкриття наступних переговорних кластерів, необхідних для продовження переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, переговори про вступ держави-кандидата до ЄС поділені на шість тематичних кластерів, які охоплюють інституційні реформи та приведення національного законодавства у відповідність до норм Євросоюзу. Для відкриття та закриття кожного з них необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

За оцінкою Європейської комісії, Україна вже виконала всі формальні вимоги для початку переговорів за всіма шістьма кластерами. Однак за часів уряду Віктора Орбана Угорщина систематично блокувала цей процес.

Після приходу до влади нового уряду в травні Будапешт погодив відкриття першого кластера, присвяченого фундаментальним питанням, а згодом підтримав запуск другого, який стосується зовнішньої політики та безпеки.

Втім, минулого тижня угорська влада відклала відкриття наступних кластерів, що охоплюють інтеграцію української економіки до єдиного ринку ЄС, а також економічну й соціальну політику.

Як повідомили Financial Times двоє співрозмовників, обізнаних із ситуацією, новий уряд Угорщини не має наміру повністю відмовлятися від політики своїх попередників щодо України.

Один із європейських дипломатів назвав ситуацію «проблемою», яку все ж можна вирішити. За його словами, для цього знадобляться прямі політичні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Нагадаємо, 14 липня під час третьої Міжурядової конференції Україна – ЄС у Брюсселі Україна офіційно відкрила переговори за Кластером 6 «Зовнішні відносини». Він охоплює питання зовнішньої політики, безпеки, оборони та міжнародної торгівлі. Українська сторона заявила, що це рішення стало підтвердженням прогресу у виконанні критеріїв, необхідних для майбутнього членства в Європейському Союзі.

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Теги: Україна Європейський Союз євроінтеграція Угорщина Петер Мадяр

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