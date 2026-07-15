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«Ми повністю підтримуємо Україну». Президент Сербії несподівано змінив риторику

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Ми повністю підтримуємо Україну». Президент Сербії несподівано змінив риторику
Після тривалих суперечок Вучич зробив заяву на підтримку України
фото: EPA

Александар Вучич у Києві заявив про підтримку суверенітету України, пообіцяв активізувати допомогу та долучитися до відбудови

Президент Сербії Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» у Києві заявив, що Белград повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також він анонсував посилення гуманітарної допомоги, підтримки української енергетики та участь Сербії у відбудові українських міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сербського державного мовника RTS.

Під час виступу Вучич наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України та висловив вдячність Києву за аналогічну позицію щодо територіальної цілісності Сербії.

«Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. І, звичайно, ми щиро вдячні Україні за аналогічні взаємні дії щодо територіальної цілісності Сербії», – заявив президент Сербії.

Він також визнав, що Белград поки не виконав усіх своїх публічних обіцянок щодо підтримки України. «Я не дуже задоволений тим, що нам уже вдалося зробити до цього часу... Але я запевняю, що дуже скоро ми це виправимо і виконаємо свої зобов'язання», – сказав Вучич.

За словами сербського лідера, країна має намір активізувати гуманітарну, фінансову та медичну допомогу Україні, а також підтримку українського енергетичного сектору.

Окремо президент Сербії підтвердив готовність долучитися до відбудови одного з українських міст. Він зазначив, що робота в цьому напрямку поки просувається повільно, однак Белград планує її активізувати.

Крім того, Вучич заявив, що Сербія підтримуватиме європейську інтеграцію України та не перешкоджатиме її просуванню до Європейського Союзу.

Водночас президент Сербії дав зрозуміти, що зовнішньополітичний курс його країни не зміниться. Белград, як і раніше, не планує приєднуватися до санкцій проти Росії та брати на себе прямі військові зобов'язання щодо України.

Нагадаємо, саміт «Україна – Південно-Східна Європа» відбувся у Києві за участю лідерів держав регіону. Однією з головних тем зустрічі стали подальша підтримка України, посилення безпекової співпраці та координація спільних дій у протидії російській агресії.

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Теги: Сербія Україна росія

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