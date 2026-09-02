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«Припиніть створювати меми». Прем'єр Канади звернувся до адміністрації Трампа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Припиніть створювати меми». Прем'єр Канади звернувся до адміністрації Трампа
Карні закликав США повернутися до серйозних переговорів
фото: AP

Марк Карні заявив, що торговельні переговори зі США можуть відновитися, якщо Вашингтон серйозно підійде до перемовин

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа припинити «створювати меми», насміхатися з Канади та демонструвати силу на тлі торговельного конфлікту між двома країнами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Карні заявив, що Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі Сполученими Штатами, однак для цього Вашингтон має серйозно поставитися до діалогу. За словами канадського прем'єра, американська сторона висуває умови, які можуть призвести до поступового згортання та зрештою знищення окремих галузей промисловості Канади.

«Коли американці припинять створювати меми, припинять насміхатися з Канади та намагатися демонструвати силу, а натомість серйозно підійдуть до цих обговорень, ми зможемо їх провести. Це неконструктивно, але це їхня демократія», – заявив Карні.

Заява прем'єра пролунала після того, як торговельні переговори між Канадою та США зайшли в глухий кут. Сполучені Штати запровадили 50% мита на канадські товари.

На тлі загострення відносин Трамп також перейменував озеро Онтаріо на «озеро Америка» та публікував у соціальних мережах дописи, в яких висміював Канаду.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав канадські компанії переносити виробництво до Сполучених Штатів. За його словами, у такому разі підприємства зможуть уникнути мит на товари, які Канада експортує до США.

Трамп заявив, що Вашингтон готовий створити сприятливі умови для канадських компаній, які вирішать перенести виробничі потужності на американську територію. 

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Теги: Марк Карні Канада США

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