Угорщина пообіцяла допомогти Трампу завершити війну в Україні

Сійярто заявив, що «американські республіканці і угорські патріоти, думають однаково про найважливіші питання світу і світової політики»

Очільник угорського МЗС вважає, що питання завершення війни в Україні «ще ніколи не здавалось таким близьким»

Угорщина докладає всіх зусиль, щоб припинити війну в Україні. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Híradо.

Як відзначив Сійярто, під час виборчої кампанії в США питання повномасштабної війни в України нібито було одним з найголовніших. Водночас коли республіканець Дональд Трамп стверджував про необхідність її завершення – демократка Камала Гарріс нібито виступала за «продовження».

За словами очільник угорського відомства, після виборів президента у Сполучених Штатах Америки завершення повномасштабної війни в Україні «ще ніколи не здавалось таким близьким».

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю», – додав міністр й відзначив, що в іншому випадку «небезпека ескалації зростатиме з кожним днем».

Сійярто заявив, що «американські республіканці і ми, угорські патріоти, думаємо однаково, а в деяких випадках навіть повністю однаково, про найважливіші питання світу і світової політики». Політик наголосив, що це забезпечить міцну основу для двосторонніх відносин, які набудуть абсолютно нового виміру в майбутньому.

Нагадаємо, після перемоги на виборах у США Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку про створення нової європейської стратегії у питаннях України.

Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан, який підтримує тісні стосунки з Путіним, є найбільшим противником України в ЄС. Орбан також подвоїв економічні зв’язки з Росією, зокрема в енергетичній сфері. Він наполягає на припиненні допомоги Києву, що, за його словами, стало б стимулом для України укласти угоду з Росією.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейському Союзу потрібно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.