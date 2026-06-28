Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс
фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в нашій країні 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, яка завершує свою дипломатичну місію в нашій державі. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС висловив подяку Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток політичного діалогу та стратегічного партнерства між країнами, а також подякував американському народу за солідарність і незмінну підтримку України.

Під час переговорів сторони обговорили поточну безпекову ситуацію та зусилля для досягнення всеохоплюючого і сталого миру, у просуванні якого Сибіга відзначив важливість активної ролі США. Міністр наголосив на необхідності ухвалення проактивних рішень та збереження високої динаміки двосторонньої співпраці.

Крім того, він підкреслив значущість нещодавньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Франції на саміті G7, яка підтвердила спільне прагнення Києва та Вашингтона координувати зусилля задля досягнення миру, і зазначив, що для України вкрай важливо надалі зберігати двопартійну підтримку у США.

Наприкінці зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій кар'єрі, а також привітав Сполучені Штати з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народу миру та процвітання. Андрій Сибіга висловив переконання, що стратегічне партнерство обох держав продовжуватиме зміцнюватися заради захисту свободи, демократії та міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським позитивно відгукнувся про останні українські удари по військових цілях углиб території Росії. 

Під час саміту G7 Трамп заявив Зеленському, що він «надзвичайно вражений і захоплений військовими результатами» України. Йшлося про посилення кампанії далекобійних ударів по об'єктах на російській території. Financial Times зазначає, що такі оцінки можуть свідчити про зміни в настроях частини американського керівництва щодо перебігу війни.

Теги: МЗС США Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
30 травня, 06:34
Критики поставили під сумнів проєкт про випуск 32 млн комарів у США
Компанія Google планує випустити у США 32 млн заражених комарів: деталі
3 червня, 11:18
Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News
Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News
6 червня, 19:18
Тетяна Котенко із чоловіком у США
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
9 червня, 22:18
Американський президент публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Трамп розсекретив дату підписання мирної угоди з Іраном
Трамп розсекретив дату підписання мирної угоди з Іраном
13 червня, 20:23
Тегеран висунув нові умови для проходу суден через Ормузьку протоку
Трамп зіткнувся з новою перешкодою в переговорах з Іраном
19 червня, 15:52
Трамп зазначив, що Куба має хорошу власність і хорошу берегову лінію
Трамп знову припустив можливість військової операції на Кубі
20 червня, 02:59
Переговірники США та Ірану
Іран розкрив результати переговорів зі США
22 червня, 06:59

Політика

США завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані
США завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані
Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні
Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні
NYT: Відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються через дії Трампа
NYT: Відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються через дії Трампа
Reuters: «Хезболла» відкинула безпекову угоду з Ізраїлем
Reuters: «Хезболла» відкинула безпекову угоду з Ізраїлем
Президент Сербії оголосив про свою відставку
Президент Сербії оголосив про свою відставку
Президент Фінляндії пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну
Президент Фінляндії пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua