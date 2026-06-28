Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в нашій країні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, яка завершує свою дипломатичну місію в нашій державі. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС висловив подяку Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток політичного діалогу та стратегічного партнерства між країнами, а також подякував американському народу за солідарність і незмінну підтримку України.

Під час переговорів сторони обговорили поточну безпекову ситуацію та зусилля для досягнення всеохоплюючого і сталого миру, у просуванні якого Сибіга відзначив важливість активної ролі США. Міністр наголосив на необхідності ухвалення проактивних рішень та збереження високої динаміки двосторонньої співпраці.

Крім того, він підкреслив значущість нещодавньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Франції на саміті G7, яка підтвердила спільне прагнення Києва та Вашингтона координувати зусилля задля досягнення миру, і зазначив, що для України вкрай важливо надалі зберігати двопартійну підтримку у США.

Наприкінці зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій кар'єрі, а також привітав Сполучені Штати з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народу миру та процвітання. Андрій Сибіга висловив переконання, що стратегічне партнерство обох держав продовжуватиме зміцнюватися заради захисту свободи, демократії та міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським позитивно відгукнувся про останні українські удари по військових цілях углиб території Росії.

Під час саміту G7 Трамп заявив Зеленському, що він «надзвичайно вражений і захоплений військовими результатами» України. Йшлося про посилення кампанії далекобійних ударів по об'єктах на російській території. Financial Times зазначає, що такі оцінки можуть свідчити про зміни в настроях частини американського керівництва щодо перебігу війни.