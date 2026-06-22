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Іран розкрив результати переговорів зі США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Іран розкрив результати переговорів зі США
Переговірники США та Ірану
фото: Reuters

У Тегерані заявили про послаблення санкцій, повернення активів та нові домовленості щодо Близького Сходу

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. «Для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку», – написав Арагчі у соцмережі X.

Водночас він не уточнив, про які саме активи йдеться та який обсяг коштів вдалося розблокувати. Також не були оприлюднені деталі згаданого плану реконструкції. CNN звернувся до Білого дому за коментарем щодо заяв іранської сторони.

Тим часом напівофіційне агентство Fars повідомило, що проєкт угоди про тимчасове звільнення іранської нафти та нафтопродуктів від американських санкцій уже завершено. Про це заявив економічний експерт іранської делегації Хоссейн Горбанзаде.

Окремо Арагчі повідомив про домовленість щодо створення спеціальної групи з деконфлікту в Лівані. За його словами, відповідне рішення було погоджене за посередництва Катару та Пакистану. Очікується, що механізм сприятиме припиненню військових операцій у країні, де діє угруповання «Хезболла».

Переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. 

«У нас буде політичне керівництво на вищому рівні, а технічна команда, очевидно, залишатиметься на місцях», – сказав Венс перед від’їздом до Швейцарії.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. 

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Теги: переговори США Іран війна

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