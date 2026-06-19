Трамп зіткнувся з новою перешкодою в переговорах з Іраном

Після ізраїльських ударів по Лівану Тегеран відклав переговори зі США та змінив умови проходу суден через Ормузьку протоку

Переговорний процес між Сполученими Штатами та Іраном опинився під загрозою через загострення ситуації на Близькому Сході. Тегеран відклав заплановані переговори зі США та запровадив додаткові умови для проходу суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild.

В районі Ормузької протоки пролунали попереджувальні постріли. Також повідомлялося, що Корпус вартових ісламської революції через радіозв'язок закликав судна не наближатися до стратегічного морського шляху. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Попри це, іранська влада заявила, що повністю рух суден не перекривається. Прохід через протоку залишається можливим, однак лише після подання відповідної заявки та виконання встановлених вимог.

Такі дії Тегерана можуть ускладнити реалізацію попередніх домовленостей між США та Іраном. Кілька днів тому сторони погодилися продовжити дипломатичні контакти щодо деескалації напруженості в регіоні. За даними джерел, Іран наполягав на негайному припиненні бойових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном.

Однак Ізраїль фактично відкинув такі умови. У ніч проти 19 червня ізраїльська армія завдала ударів по понад 80 об'єктах угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. Серед цілей були командні пункти, пускові установки та інші елементи військової інфраструктури.

На тлі цих подій переговори між Вашингтоном і Тегераном, які мали відбутися у Швейцарії, були перенесені. Американська сторона пояснила це складнощами з логістикою.