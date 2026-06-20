Трамп знову припустив можливість військової операції на Кубі

Дональд Трамп згадав операцію у Венесуелі та припустив, що на Кубі може статися все так само швидко

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios заявив про потенційну можливість проведення американської військової операції на Кубі за зразком січневих подій у Венесуелі. Про це пише «Главком».

Головнокомандувач США наголосив, що географічна близькість Куби суттєво полегшує планування дій для американських військових порівняно з віддаленими регіонами, такими як Іран, куди політ триває близько 18 годин. Порівнюючи дві латиноамериканські країни, Трамп зауважив, що Венесуела володіє значними запасами нафти, тоді як Куба приваблює своєю хорошою власністю та береговою лінією.

Американський лідер також високо оцінив результати січневої операції у Венесуелі, під час якої американські сили захопили Ніколаса Мадуро всього за 48 хвилин, додавши, що наразі там працюють американські нафтові компанії, приносячи обом державам рекордні прибутки на тлі масового виходу бізнесу з Куби через економічний колапс та санкційний тиск США.

Повідомляється, що адміністрація Білого дому вже розробила відповідні військові плани на випадок краху кубинського режиму, який наразі перебуває у скрутному становищі. Попри наявність силових сценаріїв, Трамп підкреслив, що особисто віддає перевагу мирному переходу влади на острові. За словами президента, конкретні терміни можливого втручання залишаються гнучкими, а ключову роль у реалізації кубинського напрямку зовнішньої політики США відіграє державний секретар Марко Рубіо.

Як відомо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу.

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.