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Комітет Ради підтримав чергове продовження воєнного стану

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Комітет Ради підтримав чергове продовження воєнного стану
Комітет ВРУ з нацбезпеки підтримав закони 12152 та 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року
фото з відкритих джерел

Це буде 13-те вже голосування за воєнний стан

У понеділок, 28 жовтня, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желєзняк. 

«Комітет ВРУ з нацбезпеки підтримав закони 12152 та 12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. На 90 днів», – пише нардеп. 

За його словами, на цьому тижні їх має затвердити Парламент на засіданні.

Желєзняк додає, що це буде 13-те вже голосування за воєнний стан.

Нагадаємо, в понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документи передбачають продовження обох режимів на 90 діб з 10 листопада 2024 року. 

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152. Так, планується продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У разі ухвалення законопроєктів, воєнний стан та мобілізацію буде продовжено у 13-те від початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Втім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація «воєнного стану» визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

До слова, Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

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Теги: депутат воєнний стан Володимир Зеленський президент парламент

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