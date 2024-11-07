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Прем'єр Канади Трюдо привітав Трампа та обговорив з ним майбутню співпрацю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Прем'єр Канади Трюдо привітав Трампа та обговорив з ним майбутню співпрацю
Трюдо обговорив з Трампом подальшу співпрацю
фото з відкритих джерел

Джастін Трюдо зателефонував Дональду Трампу та привітав із перемогою на виборах президента США

У середу ввечері прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зателефонував Дональду Трампу, аби привітати його з перемогою на президентських виборах. Про це інформують агентства Associated Press та CNN.

«Два лідери обговорили міцне та успішне партнерство між Канадою та Сполученими Штатами», – йдеться в повідомленні канцелярії прем'єр-міністра.

Також уточнили, що однією з тем розмови стала торговельна угода між Канадою, США та Мексикою, яку Трамп і Трюдо «успішно уклали під час першого президентського терміну». Крім того, обговорювалася «загальна зацікавленість у безпечних і надійних ланцюжках постачання та боротьба з недобросовісною торговельною практикою у світовій економіці».

Окрім того, лідери обговорили «безпеку Північної Америки» і домовилися «підтримувати тісний контакт».

CNN нагадує, що стосунки Трюдо і Трампа не завжди були гладкими. Зокрема, у 2019 році канадський прем'єр потрапив на вірусне відео, на якому він обговорював Трампа з іншими світовими лідерами, такими як Борис Джонсон, Еммануель Макрон і Марк Рютте. Тоді Трамп назвав Трюдо «двоособовим».

Також, в ніч на 7 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про свою телефонну розмову з Дональдом Трампом, зазначивши, що розмова була відмінною і вони мають певні домовленості.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Під час розмови обговорювалось, зокрема, питання розміщення військ КНДР у Росії для участі у війні проти України.

У середу, 6 листопада, після виборів лідер США Джо Байден зателефонував Дональду Трампу та запросив його до Білого дому. Новообраний президент прийняв це запрошення.

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Теги: міністр Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Борис Джонсон Марк Рютте Джастін Трюдо

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