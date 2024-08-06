Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти США – CNN

Губернатор штату Міннесота Тім Волз ймовірно стане офіційним кандидатом на пост віцепрем'єра

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою віцепрезидента. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох людей, близьких до цього процесу.

Волз зараз перебуває на посаді губернатора Міннесоти вже другий термін і очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому як до, так і після його перебування на посаді домінували республіканці.

За останній тиждень ймовірний кандидат у віцепрезиденти виступив з кількома пам'ятними заявами проти республіканців, хоча його найпомітнішим внеском стала рішучість затаврувати Республіканську партію, особливо її президентський список колишнього президента Дональда Трампа і сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Волз назвав цей дует «дивними хлопцями», перш ніж висвітлити їхню політичну програму.

За словами CNN, Гарріс планує оголосити про своє рішення в найближчі кілька годин шляхом відеозвернення – в той самий день, коли відбудеться перший із серії її передвиборчих заходів у ключових штатах.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти між губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та губернатором Міннесоти Тімом Волзем.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла у віртуальному поіменному голосуванні Демократичної партії на вибір кандидата на пост президента.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс відхилила пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.