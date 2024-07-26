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Деякі республіканці розкритикували Венса як кандидата у віцепрезиденти – The Hill

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деякі республіканці розкритикували Венса як кандидата у віцепрезиденти – The Hill
9 із 10 республіканців вважають Венса неправильним вибором з боку Трампа
фото з відкритих джерел

Республіканці вважають Венса єдиною людиною, яка може завдати серйозної шкоди шансам Трампа на перемогу

Представники Республіканської партії у Палаті представників приватно критикують обрання колишнім президентом Дональдом Трампом сенатора Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти, попереджаючи, що цей вибір може нашкодити шансам партії на перемогу у листопаді. Про це повідомляє The Hill.

 Зокрема, республіканці у коментарі виданню висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, відсутності досвіду та нездатності розширити республіканську коаліцію.

«Він був найгіршим вибором з усіх варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст», – сказав один із республіканців на умовах анонімності. 

Інший співрозмовник видання сказав, що 9 із 10 республіканців вважають Венса неправильним вибором з боку Трампа. Він вважає, що сенатор є єдиною людиною, яка може завдати серйозної шкоди шансам колишнього президента на перемогу.

Третій республіканець у Палаті представників сказав журналістам, що у партії «існують серйозні розбіжності» щодо Венса. Він стверджує, що якщо Трамп не переможе на виборах у листопаді, виною тому буде його вибір на пост віцепрезидента.

Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

Згодом стало відомо, що Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не слід хвилюватися через можливе призначення Джей Ді Венса віцепрезидентом США, оскільки її підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ. 

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Теги: Дональд Трамп вибори у США президент

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