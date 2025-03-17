Трамп виконає ще одну передвиборчу обіцянку: про що йдеться

Трамп: Люди чекали цього десятиліттями

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що завтра, 18 березня будуть розсекречені всі документи, що пов'язані з вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа.

За його словами, 18 березня всі файли та документи, що пов'язані з вбивством Кеннеді будуть оприлюднені.

«Завтра буде оголошено та оприлюднено всі файли, пов’язані з вбивством Джона Кеннеді», – сказав він та додав, що люди чекали цього десятиліттями.

Йдеться про 80 тис. сторінок засекречених документів по справі вбивства Кеннеді.

Американський лідер заявив, що доручив це відповідальним особам, групі різних фахівців, яку зібрала директорка національної розвідки США Тулсі Габбард. Вони мають підготувати ці матеріали.

Варто зазначити, що вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю, 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас), о 12:30 за місцевим часом. Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом з дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

У січні 2025 року американський лідер підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера громадянських прав Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Трамп раніше наголосив, що під час першого президентського терміну розсекретив частину матеріалів. «Але з того часу виявлено ще 2 тис. документів щодо Кеннеді», – зазначив президент США.

«Він (архів, – «Главком») буде опублікований, справа рухається і рухається досить швидко. Я б сказав, це відбудеться через кілька тижнів. Так, я скажу тижня»,– резюмував Трамп.