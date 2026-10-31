Росія використала перемир’я в Олешках для перекидання військ

Окупанти скористалися паузою у бойових діях на Херсонщині для військових цілей

Російські військові під час оголошеного перемир’я на час гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині здійснювали скиди з безпілотників, намагаючись дискредитувати Сили оборони України та звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню. Про це заявив речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук у коментарі «Українській правді», інформує «Главком».

За словами Максима Кравчука, українські підрозділи, зокрема сили угруповання «Південь», неухильно дотримуються домовленостей щодо припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії в Олешках. Натомість російська армія використовує паузу у бойових діях для військових цілей.

Зокрема, окупанти проводять ротацію підрозділів, укріплюють позиції, облаштовують антидроновий захист на дорогах, посилюють логістику та підвозять боєприпаси.

Кравчук наголосив, що українські військові за час перемир’я неодноразово фіксували польоти російських розвідувальних безпілотників, а також провокативні дії противника.

«Росіяни здійснювали скиди з дронів з метою дискредитації Сил оборони України та звинувачення у порушенні домовленостей», – повідомив речник.

Він також спростував звинувачення російської сторони щодо нібито порушення Україною режиму тиші, наголосивши, що такі заяви не відповідають дійсності.

В угрупованні військ «Південь» підкреслили, що припинення вогню має виключно гуманітарну мету – забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок та його евакуацію на підконтрольну Україні територію.

За словами Кравчука, українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію та відстежувати дії російських військ, щоб не допустити можливих загроз і провокацій.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп зробила заяву після евакуації людей із окупованих Олешків.

«Надія на сталий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надії для наших дітей», – написала Меланія Трамп.

Українські громадяни з Олешків уже перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.

Найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше року.

Подружжя Паліїв із тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині нарешті зустрілося в Україні після трьох років вимушеної розлуки. Жанна Палій виїхала з окупованого міста раніше, а її чоловік зміг дістатися на підконтрольну Україні територію лише тепер після евакуації.

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна вдячна Американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво: «Ми дякуємо кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні!»