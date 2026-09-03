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Нідерланди забрали свій золотий запас зі США та Канади: у чому причина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нідерланди забрали свій золотий запас зі США та Канади: у чому причина
Рішення збіглося з загостренням торговельної суперечки між США та Канадою
фото ілюстративне

Президент DNB Олаф Слейпен: переміщення потрібне для посилення стійкості країни

Центральний банк Нідерландів (DNB) вивіз 86 тонн золота зі сховищ у США та Канаді на тлі, за його словами, зростання геополітичної нестабільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Операція з переміщення золотого запасу тривала кілька місяців – з березня по серпень – і, за даними банку, була складною логістично. Подробиці того, як саме дорогоцінний метал транспортували через Атлантику, DNB не розкрив.

«Це [переміщення] було необхідне для посилення нашої стійкості та готовності», – заявив президент DNB Олаф Слейпен.

27 тонн золотих зливків спочатку перевезли з Нью-Йорка та Оттави до нідерландського міста Зейст, а звідти таку саму кількість і якість металу відправили до Лондона – без переплавлення зливків. Решту золота продали на ринку в Нью-Йорку й одразу викупили назад уже в Лондоні.

Що каже банк про причини

DNB пояснив, що золото, яке зберігається у Банку Англії, вважається «найлегше торгованим золотом у світі» і тому доступніше в кризовій ситуації, ніж активи в США чи Канаді. Поєднання купівлі-продажу з фізичним транспортуванням, за словами банку, дало змогу розподілити ризики такої складної операції.

Прямо назвати причину «геополітичної нестабільності» в банку відмовились. Однак рішення збіглося з загостренням торговельної суперечки між США та Канадою: після зриву переговорів Вашингтон запровадив нові мита на канадські товари, а Оттава відповіла дзеркальними заходами. BBC також вказує на невизначеність через війну США з Іраном, яка вплинула на світову торгівлю.

Як змінилася структура резервів

До переміщення золота DNB тримав:

  • 31,3% запасу – у Нью-Йорку;
  • 19,7% запасу – в Оттаві;
  • 18,1% запасу – у Лондоні;
  • решту – у сховищах на території Нідерландів.

Після операції частка золота в Нью-Йорку та Оттаві скоротилася до 18,5% у кожній із країн, тоді як частка в Лондоні зросла до 32,1%. Ще 30,8% запасу банк, як і раніше, тримає у власних сховищах у Нідерландах.

Чому країни зберігають золото за кордоном

Золото залишається частиною міжнародних резервів Нідерландів, а його розміщення в різних країнах дає змогу диверсифікувати місця зберігання. Лондон є одним із головних світових центрів торгівлі золотом, а сховища Банку Англії використовують для зберігання дорогоцінного металу центральні банки та інші фінансові установи з усього світу.

Після останнього переміщення Нідерланди зменшили залежність від сховищ у Північній Америці, збільшивши частку резерву у Великій Британії. Водночас майже третина золотого запасу залишилася у сховищах безпосередньо на території країни.

Золотий запас Нідерландів у 612,4 тонни наприкінці 2025 року оцінювався у €72,2 млрд. Переміщені 86 тонн становили близько 14% усього резерву країни.

Нагадаємо, торговельне протистояння між Вашингтоном і Оттавою загострилося після того, як Канада запровадила мита на американські товари у відповідь на дії США. Раніше Канада намагалася уникнути 50-відсоткових мит в останній момент, однак переговори зрештою провалилися.

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Теги: Канада Дональд Трамп Нідерланди президент Вашингтон золото переговори Лондон

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