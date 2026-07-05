Білий дім підтвердив зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО

Президенти України та США проведуть двосторонні переговори на полях саміту в Анкарі

Трамп хоче обговорити із Зеленським завершення війни, а потім зателефонувати Путіну

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі, щоб відновити спроби завершити війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters, яке отримало коментар від високопосадовця США на умовах анонімності.

Спершу Ердоган, потім Зеленський

За словами співрозмовника агентства, Трамп прибуде на саміт у вівторок, і його першою зустріччю стане розмова з президентом Туреччини – господарем саміту Реджепом Тайїпом Ердоганом. У середу, 8 липня, президент США проведе переговори із Зеленським, а також окремо зустрінеться з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Після цього Трамп проведе пресконференцію.

Головна тема розмови з українським лідером – як завершити війну. Високопосадовець зазначив, що лінія фронту фактично «застигла» протягом останніх кількох місяців і жодна зі сторін не досягає значного прогресу.

«Президент відчуває нагальну потребу зупинити це», – заявив співрозмовник Reuters.

Трамп також планує особисто закликати союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, а під час саміту очікується оголошення оборонних угод на мільярди доларів.

Дзвінок Путіну – після розмови з Зеленським

За інформацією Reuters, після зустрічі із Зеленським Трамп, найімовірніше, зв'яжеться і з президентом Росії Володимиром Путіним. У суботу американський лідер вже провів з ним 90-хвилинну телефонну розмову й запропонував допомогу в пошуку врегулювання війни – про це заявив помічник Кремля Юрій Ушаков.

Мирний процес залишається складним: минулого місяця Зеленський запропонував особисту зустріч із Путіним, але в Кремлі відмовились. Москва наполягає, що будь-яке врегулювання має передбачати повний контроль Росії над Донбасом – Київ цю вимогу відкидає.

Домовленість про зустріч дозріла після телефонної розмови

Про зустріч в Анкарі президенти домовились ще 4 липня, коли провели телефонну розмову: тоді Зеленський привітав Трампа з 250-річчям незалежності США, а також подякував за системи Patriot. За словами українського лідера, наразі існує «реальна перспектива» завершити війну, і сторони вирішили продовжити діалог особисто.

Саміт проходить на тлі суперечок серед союзників

Переговори відбудуться на тлі труднощів із узгодженням підсумкової заяви саміту. За даними Bloomberg, дипломати НАТО досі не можуть домовитися про формулювання щодо термінів фінансової підтримки України – Італія намагається пом'якшити згадку про зобов'язання підтримувати Київ до кінця наступного року, тоді як Польща наполягає на фінансуванні розширення паливних трубопроводів Альянсу у Східній Європі.

Європейські дипломати сподіваються, що тісні стосунки Трампа з Ердоганом і генсеком НАТО Марком Рютте допоможуть провести саміт без гострих суперечок, хоча невизначеність залишається через трансатлантичне напруження навколо війни зі США проти Ірану та часту критику НАТО з боку американського президента.

Нагадаємо, Трамп і Зеленський провели телефонну розмову 4 липня, під час якої домовилися продовжити діалог особисто на саміті НАТО.