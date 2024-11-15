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Трамп подав до суду на американські ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп подав до суду на американські ЗМІ
Дональд Трамп подав судові позови проти низки американських видань
фото: Reuters

Трамп звинуватив журналістів в «хибних і наклепницьких заявах»

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп подав цілу серію судових позовів проти ЗМІ, які його критикували. Серед них провідна американська газета The New York Times. Про це повідомляє The Guardian.

За кілька днів до президентських виборів у США газета The New York Times та видавництво Penguin Random House отримали лист із вимогою компенсувати Трампу $10 млрд через статті з критикою. Журналістів звинуватили в «хибних і наклепницьких заявах» про політика.

Також NYT назвали «повноцінним рупором Демократичної партії», який займається «поширенням наклепу проти політичних опонентів». Так, Трампа обурила стаття, в якій говорилося, що він буде «правити як диктатор».

Судові позови також отримали видання Daily Beast і телеканалу CBS News. Канал звинувачують у втручанні у вибори через монтаж інтерв'ю з Камалою Харріс 7 жовтня та «зусиллях, щоб Камалу обрали». CBS називає позов «абсолютно необґрунтованим» і заперечує, що інтерв'ю було відредаговано.

Після перемоги Трампа на виборах комітет із захисту журналістів США назвав погрози політика в адресу преси «явною і прямою загрозою свободі ЗМІ».

Нагадаємо, що британська газета The Guardian та іспанська La Vanguardia заявили про вихід із соцмережі Х. Британська газета зауважила, що передвиборча кампанія у США підтвердила, що X є токсичною медіаплатформою, а її власник Ілон Маск «зміг скористатися впливовістю соцмережі для формування політичного дискурсу».

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Теги: журналіст Камала Гарріс вибори у США Дональд Трамп США вибори ЗМІ

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