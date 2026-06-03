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У США оголосили про серійне виробництво копії українського морського дрона

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У США оголосили про серійне виробництво копії українського морського дрона
Морський дрон V7 справедливо можна назвати копією українського Magura V7
фото з відкритих джерел
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У США розпочали масове виробництво морських дронів і називають їх власною розробкою

Сполучені Штати Америки розгортають масштабне промислове виробництво безпілотних катерів нового покоління, взявши за основу передовий український бойовий досвід. Морський підрозділ Blue Ops американської оборонної компанії Red Cat оголосив про запуск повноцінного серійного випуску морських дронів Variant 7 (V7).

 Попри те, що американська сторона наполегливо позиціонує цей зразок як виключно власну інновацію, експерти наголошують, що новинка є прямою калькою легендарного українського безпілотника Magura V7, з розробниками якого американці уклали партнерство на початкових етапах проєкту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Президент Blue Ops Баррі Хінклі сказав, що потреба у такому озброєнні існує вже зараз, і цей зразок був розроблений «для масового виробництва і конфігурації, яка відповідає завданням, що стоять перед нашими клієнтами».

Виробники також відзначають, що під час роботи над прототипом підрозділу Blue Ops надавала підтримку компанія Hodgdon Shipbuilding – поважна суднобудівна компанія, що була заснована у 1816 році.

Defense Express повідомляє, що морський дрон V7 справедливо можна назвати копією українського Magura V7, принаймні його прототипи.

«Коли компанія Red Cat виходила на ринок морських дронів у травні 2025 року, то прямо говорила про співпрацю з виробником, чиї розробки щодня тестують у реальних бойових умовах. А оприлюднені технічні характеристики морського дрона не залишали жодних сумнівів, що йдеться саме про Magura V7», – пише Defense Express.

Видання наголошує, що деталі співпраці публічно не розголошувалися, а тепер у США заявляють, що V7 – це абсолютно їхня власна розробка, хоча навіть назву скалькували з українського дрона.

Водночас експерти зазначають, що фінальна серійна версія американського V7 дійсно може мати певні відмінності від української розробки.

Нагадаємо, як зупинити російські дрони, що непоміченими летять через Чорне море до Одеси? Це питання змусило колишнього командира американського підводного човна заснувати компанію та почати будувати для України морський щит із роїв автономних катерів.

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Теги: США дрон

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