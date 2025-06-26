Зеленський запросив президента ПАРЄ до України

«Цінуємо увагу до України та важливі резолюції. Забезпечимо правосуддя разом»

У Страсбурзі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Русопулосом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Глава держави відзначив те, що ПАРЄ була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Володимир Зеленський наголосив: дуже важливо, що Спецтрибунал судитиме відповідальних за злочин агресії проти України саме в Гаазі.

«Будемо працювати над встановленням справедливості для всіх постраждалих. Злочинці мають пройти через лаву підсудних у Гаазі та бути покараними», – написав президент.

Президент також подякував за те, що на кожній сесії ПАРЄ приділяють особливу увагу війні Росії проти України, зокрема постраждалим від російської агресії дітям, та ухвалюють важливі резолюції.

Володимир Зеленський запросив Теодороса Русопулоса відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

За словами генсека Ради Європи Алена Берсе, після підписання сьогоднішньої угоди розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, «щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом».

Після підписання угоди президент України Володимир Зеленський звернувся до представників парламентів країн‑членів ПАРЄ у французькому Страсбурзі під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Україна та держави-партнери мають докласти всіх зусиль, щоб кожен російський воєнний злочинець, включно з Володимиром Путіним, постав перед правосуддям за злочин агресії», – сказав під час виступу президент.

Президента зустріли оваціями, оплесками та вигуками. Також Зеленського привітали словами «Ласкаво просимо вдома!».