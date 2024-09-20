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Кандидатів у президенти США посилено охоронятимуть: ухвалено законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кандидатів у президенти США посилено охоронятимуть: ухвалено законопроєкт
На кандидата у президента США Дональда Трампа було скоєно два замахи
фото з відкритих джерел

Ініціативу схвалили 405 законодавців нижньої палати Конгресу США

Палата представників СШ ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico.

Законопроєкт зобов’язує директора Секретної служби застосовувати однакові стандарти під час визначення кількості агентів, які захищають президента, віцепрезидента та кандидатів у президенти та віцепрезиденти від Демократичної та Республіканської партій.

Ініціативу, подану двома республіканцями та демократом, схвалили 405 законодавців нижньої палати Конгресу США, проти не було жодного голосу.

Нагадаємо, у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Як повідомляється, Раут зміг просунути ствола гвинтівки крізь сітчасту огорожу гольф-клубу. Секретна служба помітила його та відкрила вогонь. Після цього Раут, який так і не встиг вистрілити в Трампа, спробував на машині втекти з місця події, але в результаті був затриманий.

Федеральне бюро розслідувань США розслідує другу ймовірну спробу замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на заяву спеціального агента Джеффрі Б. Велтрі з польового офісу ФБР у Маямі, справу розглядають як «надзвичайно серйозну».

До слова, Секретна служба США переглядає заходи безпеки для колишнього президента Дональда Трампа після другої спроби замаху за два місяці. На приватній зустрічі з Трампом очільник Секретної служби Рональд Роу заявив, що для забезпечення безпеки на полях для гольфу можуть знадобитися додаткові заходи.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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