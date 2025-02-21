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Спікер Джонсон повідомив, чи планується новий законопроєкт про допомогу Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спікер Джонсон повідомив, чи планується новий законопроєкт про допомогу Україні
За словами посадовця, європейські союзники нібито також розуміють необхідність завершення війни
фото: Gordon Annabelle/CNP/ABACA

Спікер-республіканець зазначив, що потрібно «цю війну довести до кінця»

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для ухвалення нового законопроєкту з масштабною допомогою для України «немає жодного апетиту». Про це він сказав на сцені Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні в четвер, передає «Укрінформ».

«Слухайте, на це немає жодного апетиту», – відповів спікер на запитання ведучого про те, чи бачить він можливість ухвалити новий законопроєкт на підтримку України, якщо війна затягуватиметься далі.

Джонсон при цьому звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: «Ні!»

При цьому спікер-республіканець зазначив, що потрібно цю «війну довести до кінця». Крім того, за його словами, європейські союзники також розуміють необхідність цього.

«Президент Трамп абсолютно правий, пора з цим покінчити», – зазначив Джонсон, додавши, що президент США може це зробити.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times. Один зі співрозмовників газети сказав, що попри блокування, G7 усе ще сподівається на згоду США додати формулювання про російську агресію.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». 

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

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Теги: війна президент законопроєкт Майк Джонсон США військова допомога

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