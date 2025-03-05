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Після суперечки у Білому домі команда Трампа таємно говорила із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Після суперечки у Білому домі команда Трампа таємно говорила із Зеленським
28 лютого Зеленський та Трамп посварилися у Білому домі
фото: Reuters

Серед представників адміністрації Трампа, які контактували із Зеленським, був Кіт Келлог

Після суперечки в Білому домі, що сталася 28 лютого, команда президента США Дональда Трампа провела конфіденційні переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, прагнучи налагодити діалог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними видання, американська сторона наголосила на необхідності якнайшвидшої стабілізації відносин і підкреслила важливість відновлення переговорів. Серед представників адміністрації Трампа, які контактували із Зеленським, був спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Джерело видання зауважило, що хоча угода щодо корисних копалин ще не підписана, Сполучені Штати вважають, що переговори просуваються у правильному напрямку.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Зеленського відбулася у Вашингтоні 28 лютого, вона перейшла у суперечку. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна корисні копалини переговори Кіт Келлог

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