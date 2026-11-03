Трамп заявив про готовність захистити Маска від розслідувань демократів

Президент США не виключив превентивного помилування своїх соратників після виборів до Конгресу

Президент США Дональд Трамп допустив можливість превентивного помилування американського мільярдера Ілона Маска, якщо демократи розпочнуть проти нього розслідування після проміжних виборів до Конгресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа подкасту Pod Force One.

Під час розмови американського президента запитали про можливі розслідування щодо Маска та спроби конфіскації його активів у разі перемоги демократів на виборах.

Трамп назвав такі припущення розмовами, однак наголосив, що готовий втрутитися, якщо ситуація стане реальною.

«Якщо це справді станеться, нам доведеться його захищати», – заявив президент США.

Окремо Трампа запитали, чи готовий він заздалегідь помилувати своїх співробітників, щоб убезпечити їх від можливого кримінального переслідування.

«Якби виникла така необхідність, то так, звичайно», – відповів він.

Американський лідер також нагадав, що його попередник Джо Байден раніше скористався правом превентивного помилування.

Водночас Трамп не повідомив про ухвалення конкретного рішення щодо Маска. Його слова стосувалися можливих дій у разі початку розслідувань.

Нагадаємо, 20 жовтня «Главком» повідомляв про плани демократів розпочати розслідування щодо Ілона Маска у разі здобуття більшості в Палаті представників. Законодавці планують перевірити діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), державні контракти компаній мільярдера та використання супутникового зв'язку Starlink, зокрема в Україні.

Згодом Маск відреагував на можливе розслідування. Бізнесмен заявив, що має намір з'ясувати, хто стоїть за його політичними опонентами, та пригрозив відповіддю на спроби розпочати перевірки його діяльності.