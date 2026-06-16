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«Спорт справді об’єднує людей». Усик прокоментував зустріч з Трампом в Білому домі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Спорт справді об’єднує людей». Усик прокоментував зустріч з Трампом в Білому домі
Зустріч Усика та Трампа в Білому домі відбулася минулого тижня

Усик подякував Трампу за гостинність

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це інформує «Главком».

«Зустріч з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом.

Спорт справді об’єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто», – написав Усик в Instagram.

Зустріч Усика та Трампа в Білому домі відбулася минулого тижня.

Нагадаємо, Олександр Усик у поєдинку за чемпіонський пояс WBC здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.

Теги: Олександр Усик Дональд Трамп бокс США

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