Генсек НАТО розгнівав Мелоні, перекрутивши роль Італії у війні з Іраном – Politico

Прем'єрка заявила, що Марк Рютте переплутав логістичну підтримку з безпосередньою участю Італії у конфлікті з Іраном

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила генерального секретаря НАТО Марка Рютте у неточному описі ролі країни під час американсько-ізраїльських ударів по Ірану. Його заява спровокувала політичний скандал в Італії та викликала критику з боку опозиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Напередодні Марк Рютте в інтерв'ю Fox News, коментуючи критику президента США Дональда Трампа щодо недостатнього внеску європейських союзників у діяльність НАТО, заявив, що Італія відіграла важливу роль під час війни з Іраном, дозволивши близько 500 американським військовим літакам використовувати свої авіабази.

Після цього опозиційні сили в Італії звинуватили уряд Джорджі Мелоні у введенні громадськості в оману. Вони нагадали, що прем'єрка раніше заявляла про відсутність участі Італії у війні та пояснювала, що американські військові використовують італійські бази лише для логістичних і технічних операцій.

Під час франко-італійського саміту на півдні Франції Мелоні різко відреагувала на слова генерального секретаря НАТО. «У своєму, назвімо це так, захопливому викладі генеральний секретар об'єднав речі, які насправді суттєво відрізняються одна від одної, переплутавши різні типи дозволених польотів», – сказала вона журналістам.

За словами очільниці уряду, Рютте фактично створив враження, ніби польоти з території Італії використовувалися для безпосередніх ударів по Ірану, хоча це не відповідає дійсності.

«Ми не брали участі у конфлікті з Іраном. До речі, якби Італія справді брала участь у війні, не було б жодних підстав для того розчарування, про яке президент США постійно говорить», – додала Мелоні.

Нагадаємо, що останніми днями між Джорджею Мелоні та Дональдом Трампом також виникла публічна суперечка. Американський президент розкритикував прем'єр-міністерку за відмову дозволити американським бомбардувальникам використовувати італійські військові бази.

У відповідь Мелоні вкотре наголосила, що Італія дозволяла використовувати свої бази виключно для логістичних і технічних цілей. Вона також заявила, що не розуміє, чому Марк Рютте зробив настільки «спрощений» опис ситуації.