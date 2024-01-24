Глава МЗС Молдови подав у відставку: стало відоме ім'я наступника

Віцеспікер уряду очолить МЗС Молдови після відставки Попеску

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови (МІДЕІ) очолить віцеспікер парламенту країни Міхай Попшой, повідомив прем'єр республіки Дорін Речан. Він також розповів про плани перейменувати відомство. За словами політика, МИДЕІ називатимуть МЗС, а справами європейської інтеграції займеться нове міністерство. Про це пише tv8.md.

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З наступного тижня Міністерство закордонних справ очолить віце-спікер парламенту Міхай Попшой. Міністерство європейської інтеграції очолить нинішній держсекретар МИДЕІ Христина Герасимов, - повідомив Речан.

Раніше повідомлялося про відставку міністра закордонних справ Ніку Попеску. Глава відомства заявив, що також залишає посаду віце-прем'єра.

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«Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського союзу», – заявив Попеску, говорячи про мотиви прийнятого рішення.

Відставка глави МЗС Молдови відбулася на тлі інформації, що поширилася в ЗМІ, про перестановки в уряді. Раніше в адміністрації президентки Молдови Маї Санду заперечували звільнення Попеску з цієї посади, називаючи цю інформацію «чутками».

Міхай Попшой народився у Росії, і працює депутатом Парламенту Республіки Молдова з 24 лютого 2019 року. До цього він був політичним консультантом у кількох міжнародних організаціях. Згідно з резюме, Попшой також працював менеджером проектів у Центрі НАТО у Молдові та політичним аналітиком у посольстві США у Молдові. Був заступником голови Молдови з червня 2019 року. Є заступником голови та міжнародний секретар партії «Дія та солідарність» з вересня 2017 року.