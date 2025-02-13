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Молдова вирішила як «помститься» Росії після інциденту з безпілотником

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Молдова вирішила як «помститься» Росії після інциденту з безпілотником
«Російський дім» займається просуванням російської культури та популяризує російську мову
фото: Facebook / Русский дом в Кишинёве

Російські безпілотники періодично залітають на територію Молдови

Молдова вирішила припинити діяльність російського культурного центру після того, як російські безпілотники вчергове порушили повітряний простір країни. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Молдови.

Зовнішньополітичне відомство в односторонньому порядку розірвало міжурядову угоду про створення та діяльність культурних центрів, яку країни уклали в 1998 році.

У МЗС пояснили, що після завершення процедури розірвання російський культурний центр у Молдові має припинити свою діяльність. 

Йдеться, зокрема, про «російський дім», який працює в Кишиневі з 2009 року. Як стає відомо з інформації на сторінці центру у Facebook, він займається просуванням російської культури та популяризує російську мову.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, у Молдові поблизу населеного пункту Салчія Тараклійського району, що неподалік від кордону з Україною, було виявлено безпілотник.

МЗС Молдови викликало до себе російського посла. «Міністерство закордонних справ висловлює глибоке занепокоєння та рішуче засуджує неодноразові порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України», – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Варто зазначити, що це не вперше російські цілі залітають на територію Молдови. Так, президентка Молдови Мая Санду заявляла, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

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Теги: Facebook безпілотник ракета російська ракета Молдова

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