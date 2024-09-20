У Німеччині пройшли масові кліматичні протести

Тисячі людей вийшли на демонстрації за захист клімату в більш ніж 100 містах Німеччини

У Німеччині відбулися масові демонстрації за захист клімату. Понад 75 тис. людей вийшли на вулиці більш ніж 100 міст, вимагаючи від уряду рішучих дій у боротьбі зі зміною клімату. Про це повідомляє Spiegel.

«Сьогодні ми вийшли на вулиці з десятками тисяч людей і показали, що люди не хочуть залишатися бездіяльними в умовах ескалації кліматичної кризи, в той час, як федеральний уряд не в змозі реалізувати концепції соціально справедливої кліматичної політики», – сказала Анніка Ріттманн з Fridays for Future Germany.

Офіційної інформації від поліції про загальну кількість учасників спочатку не було. Протестувальники, серед яких були як молодь, так і дорослі, висловлювали своє розчарування бездіяльністю влади та закликали до негайних змін. Акції пройшли мирно, але з потужним посилом: Німеччина не готова миритися з кліматичною кризою.

Хоча кількість учасників протестів зменшилася порівняно з періодом до пандемії, кліматичний рух у країні залишається сильним і продовжує боротьбу за майбутнє планети.

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