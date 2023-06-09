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«Є серйозний кандидат»: Байден прокоментував плани щодо нового очільника НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Є серйозний кандидат»: Байден прокоментував плани щодо нового очільника НАТО
Байден провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
фото з відкритих джерел

Якщо новим головою НАТО буде міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, то він стане першим британцем на цій посаді за останні два десятиліття

 Президент США Джо Байден заявив, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека, додавши, що «у Великобританії є серйозний кандидат». Про це очільник США заявив перед двосторонньою зустріччю із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

«Можливо. Поки ясності немає. Ми повинні будемо досягти згоди всередині НАТО. Великобританія має дуже кваліфікованого кандидата, але ми маємо обговорити це з союзниками», – заявив Байден.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Сунак планував під час візиту до Вашингтона переконати Байдена підтримати призначення новим генсеком міністра оборони Британії Бена Уоллеса. Сам Сунак нещодавно сказав, що Воллес користується повагою і багато зробив для альянсу.

Якщо Уоллеса буде обрано новим головою НАТО, він стане першим британцем на цій посаді за останні два десятиліття. Традиційно пост генсека НАТО займає політик з європейської країни, проте його кандидатура негласно має бути схвалена у Білому домі.

Термін повноважень нинішнього генсека Йєнса Столтенберга спливає наприкінці вересня 2023 року. Західні ЗМІ зазначають, що окрім Уоллеса на посаду голови Північноатлантичного альянсу, ймовірно, претендують прем'єри Нідерландів Марк Рютте, Іспанії Педро Санчес,  а також голова естонського уряду Кая Каллас.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен «серйозно розглядають» на посаду нового генерального секретаря НАТО. Про це пише видання Politico, посилаючись на власні джерела. Чиновник із Центральної Європи, ім'я якого не розкривається, назвав Фредеріксен кандидатурою на посаду нового генсека НАТО. За його словами, політика з Данії розглядає на цю посаду низка великих союзників, оскільки країни альянсу хочуть бачити на чолі організації людини, яка керує урядом. Крім того, оскільки попередні генсеки були чоловіками, зараз держави зацікавлені у кандидаті-жінку.

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Теги: США Джозеф Байден НАТО Ріші Сунак

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