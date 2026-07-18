70 дітей, які поверталися з Болгарії до Києва, застрягли на АЗС у Чернівцях: автобус поїхав з їхніми речами

Наразі діти перебувають на території АЗС уже понад вісім годин, очікуючи на хоч якесь вирішення ситуації

Група дітей, яка поверталася з табору в Болгарії, вже понад вісім годин перебуває на АЗС

У Чернівцях на одній із автозаправних станцій туроператор покинув 70 дітей, які поверталися автобусним рейсом із Болгарії до Києва. Водій автобуса поїхав у невідомому напрямку разом із особистими речами пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

За попередньою інформацією, туроператор організував перевезення групи дітей із відпочинку в таборі. Однак під час руху в Чернівцях автобус зазнав поломки, через що була зроблена вимушена зупинка на АЗС. Після цього події розгорнулися за несподіваним сценарієм: транспортний засіб разом із багажем пасажирів рушив із заправки та зник.

🤯 У Чернівцях на АЗС залишили понад 70 дітей, які поверталися автобусом із Болгарії до Києва, – місцеві ЗМІ



Після зупинки через поломку автобус поїхав разом із речами пасажирів.



Діти вже понад 7 годин чекають на вирішення ситуації, а туроператор не виходить на зв'язок. pic.twitter.com/2ymgzddkGj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2026

Наразі діти перебувають на території АЗС уже понад вісім годин, очікуючи на хоч якесь вирішення ситуації.

Зі свого боку, представники туроператора повністю ігнорують інцидент і наразі не виходять на зв’язок ні з керівниками групи, ні з батьками. Для з’ясування всіх обставин та надання допомоги неповнолітнім на місце події викликали поліцію.

Нагадаємо, сонцезахисний крем – основна річ, яку українським туристам варто купувати вдома перед поїздкою до Болгарії, оскільки ціни на косметику для засмаги на болгарських курортах у кілька разів вищі.