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70 дітей, які поверталися з Болгарії до Києва, застрягли на АЗС у Чернівцях: автобус поїхав з їхніми речами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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70 дітей, які поверталися з Болгарії до Києва, застрягли на АЗС у Чернівцях: автобус поїхав з їхніми речами
Наразі діти перебувають на території АЗС уже понад вісім годин, очікуючи на хоч якесь вирішення ситуації
фото: скріншот із відео

Група дітей, яка поверталася з табору в Болгарії, вже понад вісім годин перебуває на АЗС

У Чернівцях на одній із автозаправних станцій туроператор покинув 70 дітей, які поверталися автобусним рейсом із Болгарії до Києва. Водій автобуса поїхав у невідомому напрямку разом із особистими речами пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

За попередньою інформацією, туроператор організував перевезення групи дітей із відпочинку в таборі. Однак під час руху в Чернівцях автобус зазнав поломки, через що була зроблена вимушена зупинка на АЗС. Після цього події розгорнулися за несподіваним сценарієм: транспортний засіб разом із багажем пасажирів рушив із заправки та зник.

Наразі діти перебувають на території АЗС уже понад вісім годин, очікуючи на хоч якесь вирішення ситуації.

Зі свого боку, представники туроператора повністю ігнорують інцидент і наразі не виходять на зв’язок ні з керівниками групи, ні з батьками. Для з’ясування всіх обставин та надання допомоги неповнолітнім на місце події викликали поліцію.

Нагадаємо, сонцезахисний крем – основна річ, яку українським туристам варто купувати вдома перед поїздкою до Болгарії, оскільки ціни на косметику для засмаги на болгарських курортах у кілька разів вищі.

 

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Теги: АЗС Чернівці автобус перевезення зупинка водій

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