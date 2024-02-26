Угорський парламент обрав нового президента

Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня

Парламент Угорщини обрав нового президента країни – ним став кандидат від керівної коаліції «Фідес-Кднп» Тамаш Шуйок. На початку лютого його попередниця, Каталін Новак, подала у відставку. Про це повідомив суспільний мовник країни Hirado.hu.

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Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще п'ять – були проти. Ніхто з парламентарів не утримався. Так, він став сьомим обраним президентом.

Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.

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Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом Австрії. З 2014 року став членом Конституційного суду країни, вже у 2016-му – очолив його.

Лідер фракції «Фідес» Мате Кочиш заявив, що Шуйок є «юристом з бездоганним минулим і чудовою підготовкою». Керівні партії бачать у ньому «шанс втілити єдність нації».

Як повідомлялося, скандал пов'язаний із рішенням Новак помилувати близько 200 людей перед приїздом у країну папи римського. Як повідомили ЗМІ, вона помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку, який змусив кількох неповнолітніх дітей відмовитися від своїх свідчень проти директора, засудженого за педофілію. Новак визнала свою помилку й оголосила про відставку.

Зокрема, відставка президентки Угорщини Каталін Новак на тлі скандалу розкриває вразливості прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.