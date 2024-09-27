Поліція спростувала інформацію про захоплення одного з торгівельних центрів у Києві

Поліція повідомила, що порушень публічної безпеки та порядку у ТЦ не було допущено

Увечері, 27 вересня, в мережі з'явилася інформація про нібито захоплення торгового центру SkyMall у столиці. Однак Національна поліція України це спростовує.

«Інформація щодо захоплення одного з торговельних центрів у столиці не відповідає дійсності. Повідомлення про групу осіб, які перебувають поблизу одного з торговельних центрів міста надійшло до Дніпровського управління поліції. Правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводять імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися», – йдеться у заяві.

Поліція додала, що порушень публічної безпеки та порядку не було допущено.

Нагадаємо, що раніше у Дарницькому районі біля зупинки чоловік вдарив ножем людину, після чого намагався втекти з міста. Про це повідомляє пресслужба поліції.

44-річного киянина, зі встромленим в спину ножем, знайшли перехожі неподалік зупинки громадського транспорту. Як з'ясувалось, поранення він отримав під час конфлікту із малознайомим чоловіком, з яким він розпивав алкоголь.