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Нідерланди стали восьмою країною-учасницею Drone Deal

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нідерланди стали восьмою країною-учасницею Drone Deal
На полях саміту НАТО президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф підписали Drone Deal
фото: Офіс президента

Під час зустрічі сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони України та створення європейської антибалістичної системи

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання з Нідерландами повноцінної угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal. Про це глава держави написав у соцмережах після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом на полях саміту НАТО, пише «Главком».

Нідерланди стали восьмою державою, яка приєдналася до української ініціативи Drone Deal.

Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

За словами Зеленського, угода відкриє нові можливості для спільного виробництва безпілотників, розвитку оборонних технологій, системного обміну досвідом та експорту озброєння. «Підписали з Премʼєр-міністром повноцінну угоду про співпрацю у сфері дронів – Drone Deal. Буде ще більше можливостей для спільного виробництва і розвитку технологій, і головне – системності в обміні експертизою та експорті зброї», – зазначив президент.

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Під час зустрічі сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони України та створення європейської антибалістичної системи.

«Безперечно, Європі потрібна власна антибалістика, щоб європейський спосіб життя був захищений повною мірою», – наголосив Зеленський. Президент подякував Нідерландам за військову підтримку України та допомогу, яка, за його словами, вже врятувала «тисячі й тисячі життів» українців від російських ударів.

До слова, Україна та Естонія уклали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal. Документ на полях саміту НАТО в Анкарі підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Як раніше повідомлялось, протягом наступних шести місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal, запропонованої Києвом.

У червні цього року президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.

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Теги: Нідерланди Володимир Зеленський

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