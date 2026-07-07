Нідерланди стали восьмою країною-учасницею Drone Deal
Під час зустрічі сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони України та створення європейської антибалістичної системи
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання з Нідерландами повноцінної угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій Drone Deal. Про це глава держави написав у соцмережах після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом на полях саміту НАТО, пише «Главком».
Нідерланди стали восьмою державою, яка приєдналася до української ініціативи Drone Deal.
За словами Зеленського, угода відкриє нові можливості для спільного виробництва безпілотників, розвитку оборонних технологій, системного обміну досвідом та експорту озброєння. «Підписали з Премʼєр-міністром повноцінну угоду про співпрацю у сфері дронів – Drone Deal. Буде ще більше можливостей для спільного виробництва і розвитку технологій, і головне – системності в обміні експертизою та експорті зброї», – зазначив президент.
Під час зустрічі сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони України та створення європейської антибалістичної системи.
«Безперечно, Європі потрібна власна антибалістика, щоб європейський спосіб життя був захищений повною мірою», – наголосив Зеленський. Президент подякував Нідерландам за військову підтримку України та допомогу, яка, за його словами, вже врятувала «тисячі й тисячі життів» українців від російських ударів.
До слова, Україна та Естонія уклали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal. Документ на полях саміту НАТО в Анкарі підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
Як раніше повідомлялось, протягом наступних шести місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal, запропонованої Києвом.
У червні цього року президент України Володимир Зеленський в Естонії підписав угоду з прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом Drone Deal.
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