Україна просила в Польщі південнокорейську зброю, однак отримала відмову

За словами президента Польщі, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння

Дуда: Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків

Польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї. Про це Дуда заявив журналістам під час перебування з офіційним візитом у Південній Кореї, повідомляє RMF24.

Дуду запитали, чи розглядається такий сценарій: якщо Південна Корея вирішить передати Україні зброю, то Польща надасть Україні ту зброю, яку отримала від Кореї, а союзники на той час поповнять запаси країни.

«Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща», – наголосив польський президент.

За словами президента Польщі, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшави південнокорейського озброєння, але Польща відмовила.

Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні. Проте Дуда наголосив, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю – це буде не з запасів, передбачених для Польщі.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ – «Барановський» (Уссурійськ), «Донгуз» (Улан-уде), «Єкатиринославський» (Єкатеринославка), 248-й (Князе-Волконське) та 249-й (Сергіївка). На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів.

До слова, Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї.